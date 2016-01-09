В Зайцево боевики целятся в жилые дома и детей – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Заявления лживых СМИ так называемой «ДНР» и РФ относительно обстрелов украинскими военными мирного населения в Зайцево, которое в Артемовском районе Донецкой области, является циничной фальсификацией», - отмечается в сообщении.

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При этом на странице пресс-центра в соцсети выложено фото с последствиями обстрелов села и, в частности, детской площадки.

«Так, еще 5 и 6 января этого года украинской стороной были зафиксированы обстрелы сепаратистами районов проживания мирных жителей в Зайцево. Результатами этих циничных действий стало повреждение трансформаторной подстанции на улице Арсеньева. Но лучше всего лицо так называемого «русского мира», который является раковой опухолью на землях Украинского Донбасса, можно разглядеть на детских площадках по улице Попова. Эти нелюди пытались поразить маленьких детей из минометов!», - заявили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня штаб АТО проинформировал, что пророссийские боевики обстреляли Зайцево, было ранено местную жительницу.

Под огонь боевиков попал гражданский автомобиль. В результате обстрела была ранена местная женщина. Во время попытки остановить и вывести автомобиль с линии огня погиб капитан полиции, который хотел помочь гражданским.