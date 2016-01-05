Севернее оккупированной Горловки раздаются выстрелы со стороны боевиков - штаб АТО

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Антон Миронович, передает "112 Украина".

"До сих пор раздаются выстрелы севернее временно оккупированной Горловки. Под обстрел боевиков попало Зайцево, также Луганское, расположенное в нескольких километрах от населенного пункта Светлодарск. Обстрелы в основном хаотичные, а не прицельные. Попыток спровоцировать наших бойцов, попаданий, по нашей информации, по нашим бойцам не было, каких-то повреждений инфраструктуры не было. Информация о раненых и погибших на данный момент к нам не поступала. Надеемся, что обошлось без жертв", - заявил он.

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Миронович отметил, что на протяжении прошедших суток силам АТО пришлось только один раз использовать стрелковое оружие.

"Вечером, уже в полночь, и после полуночи не было необходимости применять, были хаотические обстрелы", - уточнил он.

Напомним, вчера штаб АТО объяснил, что украинские военные имеют полное право использовать оружие, которое не запрещено Минскими договоренностями, в случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава и мирных жителей, которые живут и перемещаются вдоль линии разграничения сторон.