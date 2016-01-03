В больнице умер военный, который получил ранение на границе с Россией

Об этом в воскресенье, 3 января, на своей странице в Facebook сообщает начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай.

«2 января в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что 1 января в приемное отделение Станично-Луганской ЦРБ был госпитализирован военнослужащий ВСУ 1975 г.р. (диагноз - огнестрельное ранение брюшной полости), который скончался в больнице от полученного ранения», - говорится в сообщении.

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По данным Погукай, проверкой установлено, что ранение военнослужащий получил неподалеку от с. Герасимовка Станично-Луганского района, вблизи границы с РФ, во время патрулирования пограничного участка.

Напомним, пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 2 января сообщил о ранении 2 военных в период 1-2 января.