За сутки в результате боевых действий в зоне АТО ранены двое военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в зоне проведения АТО результате боевых действий ни один украинский солдат не погиб, двое получили ранения», - сказал Лысенко.

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При этом он отметил, что боец батальона «Айдар» Назар Голюк, о смерти которого сообщалось ранее, погиб не в результате боевых действий.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки, нарушая договоренности о прекращении огня в период праздников, боевики 42 раза обстреляли украинских военных.