За сутки в результате боевых действий в зоне АТО ранены двое военных - Лысенко
13:13, 02 января 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения.
Боец батальона «Айдар» Назар Голюк погиб не в результате боевых действий / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в зоне проведения АТО результате боевых действий ни один украинский солдат не погиб, двое получили ранения», - сказал Лысенко.
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При этом он отметил, что боец батальона «Айдар» Назар Голюк, о смерти которого сообщалось ранее, погиб не в результате боевых действий.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки, нарушая договоренности о прекращении огня в период праздников, боевики 42 раза обстреляли украинских военных.
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