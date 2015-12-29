Возле Луганского позиции сил АТО обстреливал снайпер

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По данным пресс-центра, с начала суток, по состоянию на 18.00, незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь по украинским защитникам.

«Возле Луганского дважды прицельно бил снайпер боевиков», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «из стрелкового оружия захватчики трижды были в сторону наших позиций в районе Песков. Также применение противником стрелкового оружия зафиксировано около Новгородского, Новосёловки Второй и Каменки».