В зоне АТО боевики обстреляли ряд позиций украинских военных

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. В сообщении отмечается, что на горловско-светлодарской дуге боевики били по позициям сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Луганского, Майорская, Зайцевого, Лозового и Новгородского.

Читайте такжеС начала АТО саперы обезвредили на Донбассе более 26 тысяч взрывных устройств

В Луганской области боевики обстреляли украинских военных из автоматического станкового гранатомета. А на мариупольском направлении из стрелкового оружия оккупанты били по западной окраине Широкиного.

"Вблизи временного оккупированного Донецка кремлевские наемники провоцировали подразделения сил АТО на открытие огня в ответ возле Красногоровки и южнее Авдеевки, применяя стрелковое оружие. По Пескам несколько раз били из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении.

С начала этих суток зафиксировано 2 случая незначительного нарушения пророссийскими незаконными вооруженными формированиями режима тишины. "Из крупнокалиберного пулемета, они около 10 минут вели неприцельный огонь в сторону наших позиций в Песках, а неподалеку Луганского украинских военных один раз пытался поразить вражеский снайпер", - отмечается в сообщении пресс-центра.

В пресс-центре допустили, что причинами этих нарушений является слабая система управления в структуре российско-террористических войск, а также низкая дисциплина в рядах самих боевиков.