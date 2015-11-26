Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сохраняется в районе Авдеевки, Песков и Красногоровки

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. Спикер отметил, что на Луганском направлении вчера было спокойно.

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Говоря о Донецком направлении, Мотузяник рассказал, что на Светлодарской дуге возле поселка Луганское вчера произошла серия вражеских провокаций с применением гранатометов и пулеметов. "Каждый из этих инцидентов длился не более 10 минут", - заявил Мотузяник.

В то же время, на окраинах Горловки было относительно спокойно, но южнее – возле Верхнеторецкого и Троицкого боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям, преимущественно в светлое время суток.

"На участке фронта Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Таранчук обстановка остается неизменно сложной. Именно здесь фиксируется наибольшее количество вражеских провокаций, Однако, в отличие от предыдущих дней, на этом направлении враг тяжелое вооружение не применял", - сказал Мотузяник.

На Мариупольском направлении вчера за сутки ситуация была спокойной. "Однако вечером враг применил реактивные системы залпового огня "Град2. Начиная с 20:00 в течение 20 минут были произведены сначала одиночные пуски, а затем и полный залп", - сообщил спикер АП. По его словам, установлено, что боевики вели огонь из района поселка Спартак в сторону Горловки. Всего было выпущено более 20 ракет. Мотузяник напомнил, что указанные населенные пункты находятся на оккупированной территории, а реактивные системы залпового огня "Град" должны бы быть давно отведены от линии разграничения.