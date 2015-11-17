В АП назвали точки на Донбассе, где снова стреляют из "Градов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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На окраинах Горловки, в частности в Зайцевом, Майорске и Новгородском, в течение прошедших суток противник неоднократно открывал огонь в сторону украинских позиций. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, зафиксировано применение боевиками міномету калибром 82-мм. Обстрел в Зайцевом с близкого расстояния продолжался более 2,5 часов.

"Противник также открывал огонь по нашим позициям в Троицком, Верхньоторецьком, а самая сложная ситуация сохраняется на западных окраинах Донецка", - заявил Мотузяник.

Мотузяник подчеркнул, что вчера вечером снова была зафиксирована работа "Градов", противник расположил это вооружение в поселке Старомихайловка. Снаряды были выпущены по Красногоровке и городе Горняк, который находится на расстоянии 14 км от фронта.

На Мариупольском направлении боевые действия велись вблизи села Широкино.

По его словам, на Луганском направлении вчера было абсолютно тихо, на этом участке фронта боевики не нарушали режим прекращения огня. На Донецком направлении вчера было спокойно на Светлодарской дуге.