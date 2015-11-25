В зоне АТО обстреляли Марьинку: ранены двое местных жителей

Сегодня днем в ходе стрелкового обстрела окраин Марьинки в своем дворе ранен молодой человек 1989 года рождения и мужчина 1960. Об этом сообщает прессс-лужба МВД в Донецкой области.

Читайте такжеМуженко запретил военным с полуночи 25 ноября открывать огонь

Отмечается, что один мирный житель получил огнестрельное ранение в живот, другой - касательное ранение спины. Оба они госпитализированы. Информации о других пострадавших на данный момент нет.

По данным фактам Марьинское отделение Волновахского отдела полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 258 "Террористический акт" УК кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий погиб один украинский военный, еще восемь получили ранения.