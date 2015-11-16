Боевики за день 13 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб
Боевики за день 13 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«15 ноября в зоне проведения АТО российско-террористические наемники продолжили вооруженные провокации. Сегодня на Донецком направлении они обстреливали наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего под обстрелы попали Пески, которые захватчики обстреляли 10 раз, в том числе один раз – из 82-миллиметровых минометов. Также террористы вели огонь по Опытному и Красногоровке.
На Мариупольском направлении боевики из гранатометов вели прицельный огонь по украинским позициям в районе Гранитного.
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«Всего за день боевики обстреляли наши позиции 13 раз», - сообщили в штабе.
15 листопада у зоні проведення АТО російсько-терористичні найманці продовжили збройні провокації.Сьогодні на Донецькому...Posted by Прес-центр АТО on Sunday, November 15, 2015
Как сообщал УНИАН ранее, в Администрации президента сообщили, что за прошедшие сутки только в районе Донецкого аэропорта зафиксировано 23 вражеские провокации. При этом противник открывал неприцельный огонь из стрелкового оружия, подствольных и ручных гранатометов.