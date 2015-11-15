В АП рассказали, где на Донбассе сейчас самая напряженная обстановка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык.

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«Самой сложной ситуация остается вблизи Донецкого аэропорта. Так, НВФ вчера цинично нарушили достигнутые договоренности, обстреляв из 120-мм минометов украинские укрепления вблизи Авдеевки, в результате чего один украинский военный погиб и восемь были ранены. Установлено, что минометы, из которых был произведен обстрел, враг замаскировал в Путиловском лесу, в одном из парков Донецка», - сказал Мотузянык.

Всего за сутки зафиксировано 23 вражеские провокации в районе Донецкого аэропорта. При этом противник открывал неприцельный огонь из стрелкового оружия, подствольных и ручных гранатометов.

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Кроме того, по его словам, противник нарушил режим тишины, осуществив провокацию с применением стрелкового оружия против украинских военных, которые располагаются вблизи Станицы Луганской.

В остальных горячих точках Луганщины было спокойно, кроме Попасной, неподалеку которой позиции сил АТО были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов врага.

На Донецком направлении, в районе Светлодарской дуги, была зафиксирована единичная провокация противника близ села Луганское с использованием станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также враг обстрелял украинских военных, применяя стрелковое оружие, автоматические станковые и подствольные гранатометы вблизи Красногоровки и Марьинки.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов.