Миссия ОБСЕ констатирует, что на линии столкновения третью неделю наблюдается тишина
Третью неделю на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях наблюдается относительное затишье, однако гуманитарная ситуация остается напряженной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
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"Третью неделю наши наблюдатели констатируют относительную тишину. В Донецком регионе ситуация вокруг Горловки остается напряженной. Но даже в Донецком аэропорту на этой неделе количество обстрелов существенно снизилось. В Луганском регионе мы вообще не наблюдали использование тяжелого оружия, и были дни, когда вообще не нарушался режим тишины. А в понедельник режим тишины не нарушался нигде", - отметил Александр Хуг.
В то же время он отметил, что угроза возобновления противостояния остается.
"Специальная мониторинговая миссия продолжает наблюдать какие-то тренировки с использованием оружия вблизи линии соприкосновения, и это наводит на мысль, о неуверенности (в затишье - УНИАН) с противоположной стороны линии противостояния и увеличивает риск эскалации", - сказал Александр Хуг.
Также он сообщил, что много оружия остается в зоне безопасности.
"Мины и неразорвавшиеся снаряды, нужно убрать из зоны безопасности. Такие инструкции были проигнорированы. Но количество жертв от этих мин и снарядов продолжает расти. Те, кто устанавливал эти мины, должны предоставить карты размещения мин и обезвредить их, поскольку гибнут люди, и нет возможности восстановить поврежденные газовые и электрические линии, а также вести сельскохозяйственные работы", - заявил Александр Хуг.
Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года. С того дня боевики существенно снизили активность.