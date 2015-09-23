ОБСЕ не видит подготовки к фейковым выборам в "ДНР" и "ЛНР"
Представитель мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив заявил, что миссия не наблюдает подготовки к объявленным боевиками на 18 октября "местным выборам".
Об этом сообщает hromadske.tv
"Я не видел никакой подготовки на территориях, подконтрольных повстанцам", – заявил Боцюркив.
Также он рассказал, что на оккупированных территориях наблюдаются "определенные признаки институционализации", создания квазигосударственных образований. В частности, он отметил введение рубля как основной валюты, появление в школах российских учебников и рост товаров из России на местных рынках.
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Также Боцюркив подчеркнул, что несколько отчетов мониторинговой миссии были посвящены проблемам бизнеса, который боевики вынуждают перерегистрироваться "по своим правилам".
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Во вторник, 22 сентября, в Минске спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что местные выборы на Донбассе, которые собираются провести боевики, противоречат Минским договоренностям.
Вечером 22 сентября представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявлял, что боевики выдвинули ультиматум, срывающий весь минский процесс.