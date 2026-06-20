'Мисс Украина-Вселенная' подтвердила роман с известным бизнесменом (фото)

Предприниматель отметил день рождения.

Украинская модель и участница шоу "Холостяк" Анна Неплях рассекретила личность своего возлюбленного, подтвердив тем самым слухи, которые до этого ходили в сети. В своем Instagram девушка поделилась фото и видео с возлюбленным, отметив его на публикациях.

Оказалось, что Неплях крутит роман с бизнесменом Александром Гудковым, бывшим мужем Алены Гудковой, предпринимательницы и основательницы благотворительного фестиваля-барахолки "Кураж Базар" в Киеве.

"Мисс Украина-Вселенная" Анна Неплях подтвердила слухи о романе с Гудковым в его день рождения, 19 июня. Бизнесмену исполнилось 39 лет.

Видео дня

"Загадывала тебя на каждый праздник. С днем ​​рождения, моя любовь", - подписала фото Неплях.

Александр Гудков также поделился фото со своей новой возлюбленной и написал:

"Любовь разрушает скалы".

Стоит отметить, что о вероятных романтических отношениях между Неплях и Гудковым заговорили в июне.

Напомним, как писал УНИАН, в прошлом году Анна Неплях состояла в отношениях с военным, личность которого она не раскрывала.

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