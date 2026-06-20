Эти знаки Зодиака проходят самые тяжелые испытания, но скоро все изменится

В списке есть представители знака Лев.

Вселенная продолжает испытывать четыре знака Зодиака. Последний период мог ощущаться ими непростым: возникало впечатление, что всё, что может пойти не так, действительно идёт не так. Но летом 2026 года ситуация начнет меняться - их будут буквально "баловать", прогнозирует астролог Джошуа Пингли, передает YourTango.

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Вскоре космические испытания завершатся, и появится возможность выдохнуть, осознав, что пройденные трудности принесли результат. Хотя начало года было сложным, представители этих знаков готовы к тому, чтобы "абсолютно доминировать этим летом", отметил астролог.

Лев

Весна была непростой, однако лето становится для Льва временем личного подъёма. Период удачи начинает разворачиваться с 30 июня, когда Юпитер, планета изобилия, входит в этот знак. Астролог подчёркивает, что этот транзит связан с появлением возможностей для роста, усилением оптимизма и обновлённым взглядом на жизнь.

Период Юпитера в Раке был временем восстановления, но теперь наступает этап выхода на первый план. Юпитер во Льве усиливает смелость и инициативу, поэтому сейчас особенно важно не бояться рисковать, поскольку обстоятельства складываются в пользу Льва.

26 июля Южный лунный узел соединяется с Юпитером в этом знаке. По словам астролога, лунные узлы связаны с судьбой, а Южный узел отражает прошлое, поэтому рост в этот период, скорее всего, будет связан с отказом от привычного комфорта. При этом поводов для беспокойства нет: происходит изменение мышления, и постепенно отпускается всё, что утратило актуальность, освобождая пространство для нового.

Водолей

Водолея ждёт насыщенное и яркое лето. Энергия периода становится более активной и динамичной, открывая новые возможности, которые важно не упустить, несмотря на внешнюю интенсивность событий.

26 июля Северный лунный узел переходит в знак Водолея. Астролог поясняет, что если Южный узел связан с прошлым, то Северный отражает направление будущего и может задавать совершенно новый жизненный путь – как временный, так и долгосрочный. В этот период вероятны судьбоносные изменения.

Хотя для многих такие перемены могут казаться тревожными, Водолей воспринимает их легче благодаря своей склонности к свободе и нестандартному мышлению. Дополнительное влияние Плутона, находящегося в знаке с конца 2024 года, уже приучило к трансформациям, поэтому сейчас легче адаптироваться к происходящему хаосу и находить в нём смысл.

Близнецы

Летом Близнецы постепенно освобождаются от зависимости от чужого мнения, и этот процесс получает полную поддержку со стороны обстоятельств. Период испытаний подходит к завершению, а момент, когда появляется уверенность в собственных решениях и движении к личным целям, становится точкой начала роста.

С апреля Уран находится в этом знаке и останется там до 2033 года, усиливая перемены и нестандартный ход событий. Это положение планеты усиливает бунтарские качества и стремление действовать по собственным правилам, а не по ожиданиям окружающих.

В этот период важно сохранять внутреннюю свободу и не бояться отстаивать свою точку зрения, даже если она вызывает разногласия. Способность видеть ситуацию с разных сторон становится особенно выраженной, и хотя это может создавать напряжение в общении, сейчас приоритетом становится собственный путь, а не соответствие чужим ожиданиям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет триумф во всех делах на следующей неделе.

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