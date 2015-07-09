Ситуация в зоне АТО стабильно напряженная, эпицентром боевых действий 9 июля стала Новогригорьевка

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"С началом суток пророссийские незаконные вооруженные формирования одновременно провели обстрел из 120-мм минометов позиции сил АТО в районах н.п. Березовый и Новотроицкое Донецкой области. С 3.50 по 4.00 из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” российские оккупанты обстреляли поселок Гранитное, на Мариупольском направлении. Около 6.30 боевики совершили минометный обстрел калибра 120-мм по позициям сил АТО в районе н.п. Ольгинка Донецкой области", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 07:10 в районе Станицы Луганской украинские военные пресекли попытку прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы и огнем из стрелкового оружия заставили противника отступить.

Читайте такжеЖилые дома Крымского подверглись новым разрушениям из-за обстрелов боевиков - ЛысенкоПо данным пресс-центра, эпицентром боевых действий сегодня стали позиции украинских военных в районе поселка Новогригорьевка Донецкой области. С 10.00 в течение дня оккупанты обстреляли позиции украинцев со 152-мм артиллерии, танков и дважды - со 120-мм минометов.

"Боевики также вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных: в районе поселков Станица Луганская и Крымское, вблизи населенных пунктов Луганское, Опытное, Пески, Авдеевка, Кирово. Около 14.00 в Марьинке работал вражеский снайпер", - добавили в пресс-центре.

При этом отмечается, что ситуация в зоне АТО стабильно напряженная и вполне контролируется украинскими военными.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что в последнее время участились случаи распространения неофициальным источникам ложной информаций для дискредитации командиров и сил АТО и попросили представителей СМИ внимательнее относиться к таким сообщениям и проверять распространенную информацию.