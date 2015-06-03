В "ДНР" сообщили о 15 убитых боевиках, ранены около 60 мирных жителей
16:58, 03 июня 2015Война
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Боевик объяснил, что это общие потери, которые включают в себя также потери среди мирного населения.
REUTERS
Сегодня, 3 июня, на Донбассе были убиты как минимум 15 боевиков.
Об этом заявил Владимир Кононов, который считает себя "министром обороны" в террористической организации "ДНР", сообщается на одном из сайтов боевиков.
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"На данный момент порядка 15 человек убитыми, это потери "ДНР" з 3:45 часов", - сообщил он.
Боевик объяснил, что это общие потери, которые включают в себя также потери среди мирного населения.
Также боевики сообщают о 60 раненых мирных жителях, среди которых пять человек находятся в тяжелом состоянии.
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