За сутки в зоне АТО погиб один военный, пять бойцов ранены

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, пятеро были ранены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки в следствие провокационных и активных боевых действий мы потеряли одного нашего воина, еще пятеро получили ранения», - сообщил Лысенко.

Лысенко подчеркнул, что Украина прилагает все возможные усилия, чтобы вернуть всех погибших защитников и почтить их память.

«Вчера под руинами Донецкого аэропорта были найдены тела погибших украинских военнослужащих. Их тела перевезены в морг города Донецка и ожидается, что в ближайшее время они будут переданы на территорию, контролируемую Украиной», - сказал Лысенко.