Статус участника боевых действий получили почти 52 тысячи военных

По состоянию на 22 мая, статус участника боевых действий получили 51974 военнослужащих и работника Вооруженных Сил Украины – участника антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что за период с 15 апреля 2015 года статус участника боевых действий получила свыше 31 тысячи представителей Вооруженных Сил Украины.

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В течение мая комиссия Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов относительно определения гражданам статуса участника боевых действий, зачисления к выслуге лет отдельных периодов военной службы заседала трижды.

Итак, 6 мая статус участника боевых действий был предоставлен 2413 военнослужащим и работникам ВС Украины – участникам АТО, 15 мая – 6409, 22 мая – 4568 соответственно.