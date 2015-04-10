Специалисты РФ с оккупированных территорий рассылают провокационные СМС-сообщения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"На оккупированной территории активно работают российские специалисты в области информационно-психологических операций. Они имеют на вооружении спецсредства, которые имитируют работу станций мобильных операторов. В частности, 6 апреля произошла массовая рассылка таких СМС-сообщений абонентам операторов мобильной связи о снятии с их телефонных счетов по 10 гривен для нужд АТО. На самом же деле деньги со счета не списываются, это военно-психологическая операция рассчитана на невнимательных абонентов", - сказал Лысенко.

Он призвал всех граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации противника.