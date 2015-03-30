Количество провокаций боевиков против украинских военных уменьшается - пресс-центр АТО

Как отмечается в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook, в течение сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается стабильной.

Так, с полуночи до 18 часов 30 марта зафиксировано 12 случаев нарушения режима тишины. Наибольшая активность боевиков наблюдается на Донецком направлении.

"Здесь в 3.50 ночи незаконные вооруженные формирования из пулемета обстреляли наши позиции близ Опытного. А в 14.25 враг вел огонь из 82-миллиметрового миномета по нашем наблюдательном пункта вблизи Авдеевки", - отметили в пресс-центре АТО.

Кроме того, на Луганщине преступники обстреляли позиции сил АТО вблизи Крымского, Кряковки и Сокольников.

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В то же время, несмотря на провокации врага, украинские военные не только защищают определении рубежи, но и помогают мирным жителям Донбасса. Офицеры групп гражданско-военного сотрудничества, которые действуют в составе сил АТО, уже в течение нескольких месяцев организуют раздачу хлеба, продуктовых наборов и теплых вещей жителям Марьинки и Красногоровки. "На прошлой неделе украинские военные доставили продукты и в город Авдеевка, который страдал от обстрелов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по просьбе руководителей агропредприятий вблизи Мариуполя и Константиновки военные саперы обезвреживают мины на полях и создают благоприятные условия для проведения посевной кампании.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики продолжают провокации, самая напряженная ситуация - под Мариуполем.