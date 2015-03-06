Нацгвардия получила партию отремонтированных БТРов

Об этом говорится в сообщении госконцерна. Указывается, что ремонт проводился на государственном предприятии "45 Экспериментальный механический завод". "После капитального ремонта двигателей, всех силовых установок бронетехника отправилась на Яворовский полигон во Львовской области для проведения соответствующих испытаний. Бронемашины дополнительно оснастили противокомулятивными экранами, которые позволят им выдерживать попадание из гранатомета", - говорится в сообщении.

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До ремонта бронетранспортеры находились на базе хранения в Артемовске.