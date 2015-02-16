Нацгвардию вооружили "Шреками" (фото)
03:41, 16 февраля 2015Война
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Национальная гвардия Украины получила на вооружение новые бронемашины "Шрек".
НГУ получила на вооружение новые бронемашины "Шрек" / facebook.com/arsen.avakov
Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Эти машины произведены на Кременчугском автомобильном заводе (КрАЗ) и являются мощными дизельными 18-ти тонными броневиками 4х4, предназначенными для передвижения спецназа.
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"Машины к месту! В ближайшие дни поступят на вооружение в подразделения Нацгвардии на передовой – в штурмовые и боевые подразделения: в Азов, Батальон им. Кульчицкого, Харьковскую оперативную бригаду", - написал глава МВД.
facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov
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