СБУ: Россия планирует на 9 мая массовое освобождение заключенных для войны на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

«На 9 мая планируется большая амнистия в РФ, в результате которой на свободу должны быть выпущены зеки, которые пополнят ряды боевиков в борьбе против Украины», - рассказал он, отметив, что это является свидетельством того, что РФ так просто не остановится и против Украины сегодня ведется целенаправленная война.

Лубкивский отметил, что эта информация поступает к СБУ от оперативных источников.

Читайте такжеСБУ задержала россиянина, которому в качестве наказания за кражу предложили повоевать в "ЛНР" (видео)"Никого не хочу пугать и создавать беспокойство или нервозность, но хочу, чтобы все мы понимали, что против нас ведется сегодня чрезвычайно активная и агрессивная война, и должны быть сегодня все готовы к тому, что нашу страну нужно будет оборонять", - добавил советник главы СБУ.

Напомним, что 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня победы СССР в Великой отечественной войне.