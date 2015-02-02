СБУ: Россия планирует на 9 мая массовое освобождение заключенных для войны на Донбассе
На 9 мая 2015 года в РФ планируется массовое освобождение заключенных для того, чтобы они пополнили ряды боевиков на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.
«На 9 мая планируется большая амнистия в РФ, в результате которой на свободу должны быть выпущены зеки, которые пополнят ряды боевиков в борьбе против Украины», - рассказал он, отметив, что это является свидетельством того, что РФ так просто не остановится и против Украины сегодня ведется целенаправленная война.
Лубкивский отметил, что эта информация поступает к СБУ от оперативных источников.
Читайте такжеСБУ задержала россиянина, которому в качестве наказания за кражу предложили повоевать в "ЛНР" (видео)"Никого не хочу пугать и создавать беспокойство или нервозность, но хочу, чтобы все мы понимали, что против нас ведется сегодня чрезвычайно активная и агрессивная война, и должны быть сегодня все готовы к тому, что нашу страну нужно будет оборонять", - добавил советник главы СБУ.
Напомним, что 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня победы СССР в Великой отечественной войне.