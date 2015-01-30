Боевики готовят новое наступление на Углегорск и Дебальцево

Бои идут всего в 15 км от города, говорится в сюжете ТСН.

Возле Углегорска две роты военных попали в засаду и с потерями вынуждены были отступить. Танкам оккупантов наши солдаты не смогли ничего противопоставить. Не было даже противотанковых гранат.

Однако бойцы закрепились на окраинах города. Об отступлении из Углегорска пока речи нет, как и о котле вокруг Дебальцево.

Читайте такжеСНБО: Дебальцево находится под контролем украинских военных

"Я передвигаюсь по маршруту Артемовск-Дебальцево. Никакого котла не существует. Наши блокпосты прочно удерживают линию соприкосновения. Нет данных об отходе наших подразделений", - рассказал генерал ВСУ Александр Розмазнин.

Уже известно, что боевики готовят новое наступление со стороны Горловки, а другой удар пытаются нанести возле Троицкого.

Пока атаки наши солдаты отбивают, но им на помощь нужны еще люди.

С почти захваченного Углегорска оккупанты уже стреляют по украинским позициям с минометов.

Несмотря на огонь и постоянные атаки, дебальцевский плацдарм войска удерживают. Дороги не перерезаны, а мосты не захвачены.