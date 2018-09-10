Кровавое убийство господина Пушилина

Тревожные новости продолжают поступать из Донецка: вчера соцсети сообщили о серии взрывов у здания МВД ДНР. По одной из версий, сработал заложенный у входа в министерство Крокодил Гена; рваной гармошкой популярной рептилии убит новый глава молодой республики Денис Пушилин.

Многие поверили, и немудрено: головорезы хунты давно устроили из Донецка проходной двор, дошло уже до того, что лидеров Лугандона регулярно мочит один и тот же человек, и пока простые киевляне безутешно носят к посольству России окорочка и самогонные аппараты в память об усопшем Захарченко, представители так называемых властей Украины оголтело намекают, что настоящее кровопролитие среди новых элит Донбасса только начинается. Так, во время недавней встречи трехсторонней контактной группы в Минске представители украинской делегации демонстративно отказались почтить память гиблого героя, а во время минуты молчания Кучма якобы даже достал гитару и начал петь «Как много дэвушек хороших, но мы Пушилина убьем», в то время как Геращенко разыгрывала вульгарные сценки из мультфильма про Чебурашку. Комментарии, как говорится, излишни.

По одной из версий, сработал заложенный у входа в министерство Крокодил Гена; рваной гармошкой популярной рептилии убит новый глава молодой республики Денис Пушилин

К счастью, слухи об убийстве нового лидера свободного Донбасса оказались пока что провокацией: как сообщили официальные источники в руководстве республики, не успевшие убежать, взрывы на донецкой площади были вызваны срабатыванием громоотвода вследствие того, что над молодым государством символично бушевала гроза. Власти призвали жителей ДНР «сохранять спокойствие и не реагировать на непроверенные слухи», так что самые любимые соратники Захарченко «Ташкент», «Север» и Казаков быстро собрали чемоданы и свалили в Россию, впоследствии обнаружившись на хате у Прилепина, причем, у «Ташкента» вместо головы уже были перебинтованы руки, которыми он, возможно, и держал злополучный громоотвод. Прилепину, впрочем, после недавнего проникающего ранения телевизионным пультом в место, не прикрытое бронежилетом, тоже было несладко.

Мужчины собирались читать друг другу стихи.

Предшественник господина Пушилина господин Трапезников продержался на своем посту целую неделю и для разнообразия ушел из кресла живым благодаря «конституционному перевороту»

Так в молодой республике начался новый виток предвыборной борьбы, о которой даже вдохновенный воспеватель процветающего донецкого общества некто Бабицкий внезапно пересохшими пальцами написал прямо в «Лайфньюс»: «Самое главное, как мне кажется, не допустить обнуления ситуации, при которой в борьбу за власть вступят все кому не лень... передел власти может обернуться грандиозной кровавой кашей, куда более масштабной, чем в 2014 году». Про диверсионные группы укропов, которые воспеватель ранее видел за каждым столбом, он в этот раз почему-то не упомянул, в основном речь шла об «очень масштабном десанте сотрудников ФСБ», «гигантских хищениях в министерстве доходов и сборов», «не только о приходе новых людей, но и об отстранении старых, которые вовсе не желают покидать насиженных мест», ну и плюс намеки на то, что господину Пушилину, кажется, скоро будут вафли.

Предшественник господина Пушилина господин Трапезников продержался на своем посту целую неделю и для разнообразия ушел из кресла живым благодаря «конституционному перевороту»; сам же господин Пушилин зачем-то лишил себя формальных поводов в случае чего сослаться на ошибку в протоколе и свалить, отделавшись парой безобидных фингалов и сложно сломанной ногой. Напротив, господин Пушилин показал, что он настроен серьезно, но настоящая «игра прыстолов» в молодой республике только начинается. Поэтому вряд ли приходится сомневаться, что Крокодил Гена за господином Пушилиным уже выехал.

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Всех желающих помочь украинской армии сделать избирательную кампанию в ДНР еще более остросюжетной, просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ