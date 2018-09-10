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"Парламент "ДНР" обезглавлен

11:30, 10 сентября 2018
Война
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Денис Пушилин / REUTERS

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Также Пушилин являлся председателем "народного совета", передают "Новости Донбасса".

В так называемой пресс-службе "парламента "ДНР" отметили, что теперь должен быть избрать новый "председатель" на ближайшем заседании.

Напомним, 7 сентября "парламент "ДНР" выбрал Дениса Пушилина новым и.о. "главы" группировки посе того, как "генпрокуратура "ДНР" посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост. Кроме того, было объявлено, что "выборы" главаря и "депутатов" состоятся 11 ноября. 

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Теги: #Донецк#ДНР#Пушилин