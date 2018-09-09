Сбежавшие из "ДНР" "Ташкент" и экс-советник Захарченко "засветились" в России (фото)

Тимофеев на фото сидит с забинтованными руками, и Александр Казаков - крайний справа.

В сети появилось фото из России, на котором изображены сбежавшие из "ДНР" "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" и экс-советник главаря боевиков Александра Захарченко – Александр Казаков.

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Писатель и экс-боевик Захар Прилепин заявил, что Тимофеев и Казаков пришли к нему в подмосковный хутор Лапино.

"8-го числа у меня на хуторе в Лапино происходит встреча друзей Александра Захарченко, "ополченцев", военных корреспондентов...Планируем встретиться, вспомнить и прочитать стихи ", – отметил он.

Как сообщалось, из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.