"Настоящий 37-й год": экс-пленник рассказал о возрождении оккупантами в "ДНР" сталинизма

Неочекисты Донецка разгоняют миф о своей правопреемственности НКВД и отмечают свой профессиональный праздник в день основания НКВД.

Боевики так называемой «ДНР» заставляют мирных жителей писать доносы друг на друга.

Об этом рассказал "Апострофу" экс-пленник «ДНР» Игорь Кононенко, который попал на «подвал» по доносу.

Отмечается, что на оккупированную территорию Донбасса вернулся сразу ряд "прелестей" советского быта, - танцы десантников, колбаса без усилителей вкуса, репрессии под руководством современного НКВД-КГБ, "министерства госбезопасности ДНР".

Неочекисты Донецка разгоняют миф о своей правопреемственности НКВД, отмечают свой профессиональный праздник в день основания НКВД, а "Почта Донбасса" выпускает памятные марки с изображением Феликса Дзержинского.

Так, жители Донецка рассказывают, что "МГБ ДНР" вызывает "лютый страх" перед населением. "Это настоящий 37-й год", - жалуется дончанка Светлана.

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Главред сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин объяснил ситуацию: "МГБ – один из основных столпов, за счет которого России удается поддерживать нужную политику на оккупированных территориях. По факту главными руководителями этой структуры являются российские сотрудники ФСБ, офицеры ФСБ РФ, а исполнителями и медийными лицами являются коллаборанты. Один из самых раскрученных коллаборантов – нынешний глава «ЛНР» Леонид Пасечник, который в свое время дорос до довольно серьезных высот в структуре СБУ Луганской области".

В то же время, бывший пленник боевиков Кононенко рассказал, как террористы ввели на оккупированные территории практику доносов.

"К каждому отделению оперативных сотрудников МГБ приставлен офицер ФСБ, который стоит за спиной и четко рассказывает, какие действия должны следовать от них. Никакой отсебятины там нет. До войны ведь тоже были разные жизненные ситуации: у кого-то внутренняя обида закралась, кто-то доносит чисто из идеологических соображений, либо кого-то просто ставят в такое положение, что хочешь-не хочешь, а нужно донести. Например, адвокат Елена Шишкина (судья так называемого "украинского народного трибунала", созданного оккупантами, - "Апостроф"), которая вела дела многих пленных на территории «ДНР», у нее сидел муж при «ДНР». Даже если взять мой случай, человека, который работал со мной, просто поймали и сказали: либо ты будешь сидеть лет так 20, либо сдай нам кого-нибудь", - подчеркнул он.