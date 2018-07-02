Все "ради наживы": журналист назвал причины заоблачных цен на бензин в "ДНР"

Журналист Денис Казанский объяснил, почему в оккупированных районах Донетчины возник топливный кризис.

Топливный кризис, который в последнее время наблюдается на временно оккупированных территориях Донбасса, созданный искусственно, исключительно ради наживы.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный блогер Денис Казанский.

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"Каких-либо препятствий для того, чтобы просто привезти бензин и продавать на заправках, нет. Мы понимаем, что в 21 веке бензовоз может проехать 100 км из Ростовской области в Донецк и привезти бензин. Поэтому есть только одна версия, которая и гуляла по соцсетям: эти так называемые ДНРовские "чиновники" просто хотели создать искусственный дефицит, затем подороже продать бензин и больше наварить. И они это подали так, что в России были колебания цен на бензин, соответственно, подорожание. А эти ребята просто придерживали топливо, потом "выкидывали" на заправках, где очень выросли цены. Все делалось просто ради наживы. В разгар кризиса бензин стоил 40-45 грн. Это заоблачная цена, а люди покупали от безвыходного положения. То есть однозначно это не обусловлено тем, что там действительно не хватает бензина, нет денег на бензин или еще что-то там", - уверен он.

В то же время, по словам Казанского, существует еще одно мнение, что кризис связан с "перекрытием кислорода" беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который контролирует топливные потоки на Донецк.

"Есть еще другая версия. Якобы [беглый олигарх Сергей] Курченко с кем-то борется. Ему блокируют поставки на Донецк, чтобы отжать у него какие-то потоки. Все это скрыто от наших глаз: некому написать официальный запрос, взять какие-то комментарии. Понятно же, "СМИ ДНР" никогда об этом не напишут, поэтому мы можем только гадать. То есть происходят какие-то разбирательства: кто-то зарабатывает на этом деньги, а страдают обычные дончане, которые когда-то повелись на эти все рассказы о "республике" и присоединении к России", - говорит Казанский.