В Украине снимут фильм о Казимире Малевиче

В основе байопика - история противостояния абстракциониста Казимира Малевича с известным конструктивистом Владимиром Татлиным.

В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире Малевиче – авторе картины "Черный квадрат".

Режиссером фильма выступит Дарья Онищенко ("Истальгия", "Забытые"), сценарий написан Дарьей и Анной Паленчук. Проект попал в сценарную лабораторию известной европейской программы MIDPOINT, где у создателей фильма будет возможность посоветоваться с профессионалами компаний Netflix и HBO.

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В основе байопика - история противостояния абстракциониста Казимира Малевича с известным конструктивистом Владимиром Татлиным. Эксцентричные и неординарные личности, привлекательные и харизматичные мужчины, эти художники всю жизнь боролись за признание своего творчества. Но чем успешнее становился Малевич, тем внимательнее за ним следило НКВД.

"Интересно, что Малевич и Татлин до сих пор считаются русскими художниками, хотя они оба провели свое детство в Украине, разговаривали на украинском языке, оба пели украинские песни. Татлин еще и играл на бандуре. А Малевич неоднократно подчеркивал, что на его формирование как художника повлияли именно украинская культура и украинская история", - отмечает режиссер Дарья Онищенко.

Релиз фильма запланирован на 2021 год.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Малевичу исполнилось 142 года со дня рождения. УНИАН собрал самые дорогие работы автора «Черного квадрата».

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