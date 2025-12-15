Один из самых знаменитых музеев мира до сих пор оправляется после дерзкого ограбления на 100 миллионов долларов в октябре этого года.

Знаменитый парижский музей Лувр, переживающий кризис на фоне шокирующего октябрьского ограбления, был вновь закрыт для посетителей в понедельник, 15 декабря 2025 года.

Как пишет The Guardian, на этот раз причиной закрытия стала забастовка сотрудников музея, требующих срочного ремонта и увеличения штата, а также протестующих против повышения цен на билеты для большинства посетителей из стран, не входящих в ЕС.

"Сегодня сотрудники чувствуют себя последним бастионом перед крахом", – заявили представители всех трех профсоюзов Лувра (CGT, Sud и CFDT), объявляя о забастовке.

Протестующия также отметили, что октябрьское ограбление пролило свет на многолетние трудности, сокращение штата и недостаточное государственное финансирование музея.

При этом профсоюзы заявили, что повышение цен на билеты на 45% (до 32 евро) для посетителей из-за пределов Европейской экономической зоны с целью увеличения доходов для финансирования структурных улучшений является дискриминационным.

"Мы считаем это неприемлемой дискриминацией. Хуже того, этим посетителям придется платить больше, чтобы увидеть обветшалый музей, где они не смогут получить доступ ко всей коллекции, потому что у нас хроническая нехватка персонала, а залы регулярно закрываются", – заявил представитель профсоюза CGT Кристиан Галани.

При этом самый посещаемый в мире музей рискует оказаться частично или полностью закрытым в один из самых загруженных периодов года – рождественско-новогодние праздники, если большинство из его 2100 сотрудников проголосуют за продолжение забастовки.

Черная полоса для Лувра

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, 19 октября 2025 года банда из четырех человек совершила налет на Лувр прямо посреди дня, украв за семь минут французские королевские драгоценности на сумму около 88 миллионов евро (чуть более 100 миллионов долларов), после чего скрылась на скутерах. Тогда музей закрывал свои двери для гостей на несколько дней.

На данный момент четверо подозреваемых уже арестованы и находятся под следствием, но драгоценности до сих пор не найдены.

На фоне этого ограбления возникли серьезные опасения по поводу уровня безопасности в музее. При последующей проверке также было установлено, что в сотнях залов музея протекают крыши, а также сломаны системы отопления и охлаждения – и теперь они нуждаются в срочном ремонте.

Кроме того, в ноябре этого же года протечка воды повредила от 300 до 400 журналов, книг и документов в египетском отделе Лувра. Галерея, в которой находились девять залов с древнегреческой керамикой, была закрыта из-за опасений по поводу безопасности потолка.

