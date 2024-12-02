Рождественскую ярмарку в сказочном польском городе признали лучшей в Европе в этом году

Также среди лидеров – праздничные городки в городах Румынии и Швейцарии.

Рождественскую ярмарку в польськом Гданьске признали лучшей в Европе в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного влиятельным туристическим порталом Europe's Best Destinations среди более 753 тысяч путешественников со всего мира.

Отмечается, что за нынешнюю гданьскую рождественскую ярмарку проголосовали более 90 тысяч учасников опроса, отметившую особую атмосферу сказки, царящую здесь.

"Это мероприятие окутывает как местных жителей, так и гостей праздничной атмосферой, предлагая уютные обеды и очаровательные торговые зоны, где их ждут восхитительные угощения и идеальные праздничные подарки. Ярмарка является центром арт-представлений и очаровательных творческих уголков, органично сочетая театр, танцы, рождественские песни и изготовление праздничных украшений. Прогуливаясь по живописным улочкам Гданьска, посетители могут обнаружить очаровательные места, такие как уголок Санты, знаменитое убежище лося Люцека, восхитительную венецианскую карусель и ангельский уголок, освещенный захватывающими огнями", – так характеризуют авторы опроса праздничную атмосферу в Гданьске.

Видео дня

Второе место в рейтинге досталось рождественской ярмарке в румынском городе Крайова, которую назвали самой красивой и большой в Европе, а третье – швейцарской Женеве, как лучшему рождественскому направлению для сити-брейка.

10 лучших рождественских ярмарок Европы в 2024 году

Гданьск, Польша Крайова, Румыния Женева, Швейцария Рига, Латвия Асти – Говоне, Италия Эссен, Германия Валкенбург, Нидерланды Монбельяр, Франция Вена, Австрия Марбелья, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее портал Europe's Best Destinations также составил топ самых экологичных рождественских городков Европы в 2024 году. Возглавил его немецкий город Эссен.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.