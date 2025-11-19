Ярмарка там обычно длится с 28 ноября по 4 января.

Рождественские ярмарки с деревянными домиками, забитыми уникальными подарками, делают праздничный сезон по-настоящему незабываемым. В Европе они пользуются немалой популярностью.

Есть один европейский город, который считается самым дешевым для визита на Рождество. Как рассказывает Mirror, речь о столице Латвии – Риге. Старый город порадует архитектурой, а Рижская рождественская ярмарка на Соборной площади поможет почувствовать атмосферу праздника.

Там расположены многочисленные достопримечательности и процветает гастрономическая сцена. На ярмарке вы сможете познакомиться с латышской кухней, попробовать согревающий глинтвейн, рассмотреть изделия местных мастеров и приобрести что-то для себя.

Издание отмечает, что на ярмарке, которая обычно длится с 28 ноября по 4 января, можно найти разнообразные ручные изделия, такие как свечи из пчелиного воска, пряники, носки, шерстяные перчатки и наборы для создания веночков, настенных украшений и тому подобное. Также будет возможность насладиться музыкой от DJ каждую пятницу, выступлениями хоров и музыкальных ансамблей каждую субботу и народной музыкой каждое воскресенье.

"Город, который считается "столицей модерна Европы", просто завораживает своими волшебными, красочными домами, украшающими улицы, и оживленной культурной сценой. Более того, он наполнен магазинами и уютными ресторанами, где можно попробовать традиционные латышские блюда, а также оживленной площадью Ливу, где расположены бары и ночные клубы", – говорится в материале.

Не менее важным аспектом является и доступность этого города. Вот, какие суммы вы потенциально можете там потратить за уикенд (из расчета на двух человек):

Четыре чашки кофе в кафе или баре – 11,49 фунтов стерлингов (примерно 635,47 грн).

Два трехразовых приема пищи для двоих (включая бутылку вина) – 132,89 фунтов стерлингов (7349,71 грн).

Два билета на автобус/поезд из аэропорта до центра города и обратно – 7,18 фунтов стерлингов (397,10 грн).

Четыре бокала глинтвейна, пунша или Glühwein на рождественской ярмарке – 14,37 фунтов стерлингов (794,76 грн).

Четыре куска торта/пряников/штолена на рождественской ярмарке – 12,57 фунтов стерлингов (695,21 грн).

С учетом проживания в отеле и расходами на дорогу, уикенд на двоих в Риге будет стоить ориентировочно 555,50 фунтов стерлингов (30722 грн). Соло путешествие обойдется ориентировочно в 277,75 фунтов стерлингов (15361 грн).

Такие цифры резко контрастируют с уикендом в Копенгагене (Дания). По оценкам, там отдых на двоих стоил бы аж 1056,55 фунтов стерлингов (58434 грн) за те же развлечения, что и выше. Поездка в Вену (Австрия) обойдется в 926,41 фунтов стерлингов (51236 грн), посчитало издание.

Какая рождественская ярмарка самая красивая в Европе

Рождественская ярмарка на центральной площади швейцарского Цюриха признана самой красивой в Европе. Речь о ярмарке Zurich's Wienachtsdorf на площади Sechseläutenplatz.

На втором месте оказалась ярмарка в австрийской Вене. Тройку лидеров замыкает Страсбург, Франция.

