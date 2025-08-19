Северное побережье, особенно в районе Танжера, Асилы и Тетуана, сочетает средиземноморскую пляжную атмосферу с североафриканским колоритом.

Турция, некогда излюбленное место для семейного отдыха, постепенно теряет популярность у туристов.

Как пишет Daily Express, рост цен и огромное количество туристов заставляют британцев искать другие места для отдыха. Для тех, кто ищет идеальное сочетание песчаных пляжей, древних городов, шумных базаров и гастрономического рая, эксперты по путешествиям из eurochange поделились малоизвестным местом отдыха, которое похоже на Турцию, но с более низкими ценами.

"Есть ещё несколько отличных вариантов для семей, которые хотят тёплой погоды, красивых пляжей и знакомства с местной культурой, не тратя при этом много денег", - сказал Лора Эванс-Фиск, руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия в eurochange.

Отмечается, что одним из таких направлений является Марокко, особенно его северное побережье. Лаура добавила:

"Северное побережье, особенно в районе Танжера, Асилы и Тетуана, сочетает средиземноморскую пляжную атмосферу с североафриканским колоритом. Представьте себе белоснежные города, спокойные набережные и длинные песчаные пляжи, идеально подходящие для детей. Здесь меньше застройки, чем на шумных прибрежных курортах Турции, а значит, меньше толпы и более аутентичная атмосфера, при этом не теряя основных удобств для семейного отдыха".

Важно, что для гурманов Марокко - идеальное место, особенно для экономных.

"Что касается еды, северное Марокко - это просто мечта. Вы можете насладиться тажинами, кускусом, жареной рыбой и свежим хлебом за малую долю от того, что вы заплатили бы в популярных туристических местах Турции. Рестораны в ресторанах доступны по цене и подходят для семейного отдыха, с мягкими специями и свежими ингредиентами. К тому же, перерывы на мятный чай сами по себе являются практически культурным мероприятием. С точки зрения бюджета Марокко предлагает отличное соотношение цены и качества. Проживание, транспорт и питание здесь, как правило, дешевле, чем в Турции, и часто можно найти отличные предложения на бутик-риады и гостевые дома с настоящей атмосферой. Рейсы в Танжер из Великобритании также учащаются, а бюджетные авиакомпании делают это направление более доступным, чем когда-либо", - сказала Лаура.

Отмечается, что проживание также относительно недорогое: семидневное проживание в 4-звездочном отеле по системе "всё включено" для семьи из четырёх человек начинается от 2509 фунтов стерлингов (около 140 тысяч гривень).

