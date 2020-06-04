Главный санврач анонсировал ослабление ограничения по количеству людей в туристических группах
Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство на ближайшем заседании планирует ослабить карантинное ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50 человек.
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Об этом он заявил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском.
«Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек», - cказав он.
Отвечая на уточняющий вопрос, когда это решение будет принято, Ляшко сказал: «Мы думаем, что в ближайшее время на первом заседании оно будет снято».
Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня учитывая эпидситуацию в регионах.
В Украине по состоянию на утро 4 июня зарегистрировано 25 тыс. 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 тыс. 042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев.
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