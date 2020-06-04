Главный санврач анонсировал ослабление ограничения по количеству людей в туристических группах

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что Кабмин примет соответствующее решение на ближайшем своем заседании.

Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство на ближайшем заседании планирует ослабить карантинное ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50 человек.

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Об этом он заявил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском.

«Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек», - cказав он.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда это решение будет принято, Ляшко сказал: «Мы думаем, что в ближайшее время на первом заседании оно будет снято».

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня учитывая эпидситуацию в регионах.

В Украине по состоянию на утро 4 июня зарегистрировано 25 тыс. 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 тыс. 042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев.

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