Туристы со всего мира съезжаются в Щецин посмотреть на знаменитого кота Гацека.

Толстый черно-белый кот стал главной достопримечательностью польского города Щецин.

Как обратило внимание The Independent, свободно гуляющий кот Гацек, живущий в будке на улице Кашубской в седьмом по величине городе Польши, привлек внимание любителей кошек по всему миру. Упитанное животное имело пятизвездочный рейтинг на Google Maps и, согласно местным СМИ, набрало более 2500 отзывов, прежде чем сервис удалил отметку.

По данным Insider, новая отметка Гачека получила почти 500 отзывов и средний пятизвездочный рейтинг за первые 48 часов, превзойдя другие достопримечательности морского портового города, в том числе, знаменитый замок померанских герцогов 12-го века.

Кот, чье имя в переводе с польского означает "ушастая летучая мышь", уже много лет живет в городе, завоевывая расположение как местных жителей, так и гостей города, но международную славу он получил после того, как в 2020 году сюжет местного новостного агентства wSzczecinie о нем стал вирусным. С тех пор в город съезжаются туристы со всего мира, чтобы встретиться с пушистым "королем улицы Кашубской".

Вместе с тем, туристы, предлагающие Гацеку корм, вызвали беспокойство по поводу его все более пухлого вида, что побудило местный приют для животных попросить людей не кормить знаменитого кота. Вывеска рядом с его будкой призывает поклонников оставлять угощения только в закрытых пакетах, которые владелец кота сможет открыть для него позже.

"Я с удовольствием позирую для фотографий, но, пожалуйста, не гладьте меня, пока я сплю", – также указывает знак.

