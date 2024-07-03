Предыдущее повышения туристического сбора в каталонской столице провели только весной 2024 года.

Испанская Барселона является одним из самых популярных городов Европы, и чрезмерный туризм уже давно стал для нее серьезной проблемой. Чтобы как-то бороться с этим, власти города уже неоднократно повышали туристический налог.

Так, последнее повышение прошло в два этапа в 2023-2024 годах – с 1,75 до 2,75 евро с 1 апреля 2023 гола и до 3,25 евро с 1 апреля 2024 года. И вот теперь гостей города ждет новое увеличение туристического сбора.

Как пишет Euronews Travel, на днях городской совет Барселоны проголосовал за новое повышение налога для туристов с 1 октября 2024 – до 4 евро с человека за каждую ночь, проведенную в городе. И это не единственный сбор, который каталонская столица взимает с путешественников.

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В частности, кроме упомянутого выше городского налога, гости Барселоны должны платить еще и региональный налог, сумма которого варьируется в зависимости от типа жилья, в котором они остановились. Например, для четырехзвездочных отелей он составляет 1,70 евро, для арендуемого жилья по типу Airbnb – 2,25 евро, а для пятизвездочных и люксовых отелей – 3,50 евро.

Кроме того, пассажиры круизных судов, проводящие в городе менее 12 часов, платят региону 3 евро, а те, кто остается более 12 часов – 2 евро.

Таким образом, с октября 2024 года гостям Барселоны придется платить городу 4 евро сверх регионального туристического налога, то есть дополнительные 0,75 евро за ночь. Это означает, что гости пятизвездочных отелей будут платить в общей сложности 7,50 евро за ночь – 52,50 евро на человека за недельное пребывание по сравнению с нынешними 47,25 евро.

Тем временем, власти Барселоны заявили, что повышение туристического налога направлено на привлечение "качественного" туризма вместо большого числа посетителей.

При этом власти надеются, что повышенный налог увеличит доходы городского бюджета с 95 миллионов евро до 115 миллионов евро уже в 2024 году, которые будут использованы для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение качества дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

Как ранее сообщал УНИАН, помимо повышение туристических сборов, в Барселоне прибегают и к более оригинальным способам борьбы с чрезмерным туризмом.

Так, весной 2024 года онлайн-карты Apple Maps и Google Maps при составлении маршрутов по Барселоне перестали показывать автобусный маршрут № 116, который, среди прочего, останавливается у парка Гуэля авторства Антонио Гауди – второй по популярности достопримечательности города после храма Саграда Фамилия.

Это произошло после многочисленных жалоб жителей барселонского района Ла-Салют, которым приходилось делить этот автобусный маршрут с толпами туристов. Особенно жаловались пожилые люди и мамы с детьми, которые не могли попасть в постоянно переполненный микроавтобус – единственный вид общественного транспорта, способный протиснуться по узким улочкам этого района.

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