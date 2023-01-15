Увеличение произойдет в два этапа – в 2023 и 2024 годах.

Власти Барселоны, являющейся одним из самых популярных туристических направлений Европы, решили увеличить туристический налог.

Как пишет turist.delfi, это произойдет в течение двух лет, при этом первое увеличение запланировано уже на 1 апреля 2023 года. После этой даты посетителям города придется доплатить сбор 2,75 евро за ночь вместо 1,75 евро. Второе повышение произойдет с 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.

Стоит отметить, что помимо упомянутого выше туристического сбора, который платится в бюджет города, на данный момент приезжающие в Барселону туристы также должны платить дополнительный сбор в бюджет региона, сумма которого варьируется в зависимости от типа размещения и взимается только с официального туристического жилья.

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Так, сейчас для гостей, арендующих жилье, например, на Airbnb, налог за ночь составляет 4 евро, из которых 2,25 евро идут в бюджет региона и 1,75 евро в городской бюджет. Те, кто останавливается в пятизвездочном отеле, также платят городу 1,75 евро, а вот региональный налог увеличивается до 3,50 евро. Пассажиры круизных судов, проводящие более 12 часов в городе, платят 3 евро региону и 1,75 евро городу. Это означает, что с апреля 2024 года, например, гости пятизвездочных отелей будут доплачивать в общей сложности 6,75 евро за ночь с человека.

Отметим, что также вскоре налог для туристов, проживающих во всех типах жилья, введет еще один испанский город – Валенсия. Он вступит в силу в конце 2023 или начале 2024 года. Посетителям придется платить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного ими жилья на срок до семи ночей.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах властей Таиланда взимать туристический сбор в размере 300 бат (около 9 долларов США) с июня 2023 года с путешественников, прибывающих в страну на самолетах.

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