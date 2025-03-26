Кухня некоторых стран приятно удивляет, других - неожиданно разочаровывает.

Знакомство с местной кухней является важным и приятным элементом любой туристической поездки, особенно в дальние страны. И не всегда это знакомство проходит так, как ожидалось. На популярном форуме Reddit рассказали, в каких странах местные блюда превзошли их ожидания, а в каких наоборот испортили первоначальное впечатление.

Итак, вот пять стран, чья кухня произвела неожиданно хорошее впечатление на путешественников:

Грузия

"Мы приехали, почти ничего не зная о кухне... Мы вернулись настолько поражены, что начали готовить грузинскую еду дома", - пишет один из пользователей.

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Кроме интересных кулинарных произведений, некоторых путешественников поразили качество и вкус даже самих ингредиентов. Люди пишут, что даже обычный хлеб, сыр и вино в Грузии - высочайшего качества.

Среди конкретных блюд, которые оставили положительные впечатления, упоминаются в частности настоящие грузинские хачапури (хлеб с сырной начинкой) и сациви (птица в ореховом соусе).

Исландия

Мало кто ожидает какого-то кулинарного чуда от северной страны, но местные хот-доги, бараньи отбивные, свежий ржаной хлеб и скир (йогурт) очень вкусные.

Некоторые из пользователей уверяют, что в Исландии "лучшая здоровая пища" и непревзойденная тушеная рыба.

Ирландия

Пользователи вспоминают "замечательные блюда из морепродуктов" и "феноменально вкусный черный хлеб".

"В случае Ирландии дело в том, что у нас на самом деле не слишком много национальных блюд, но у нас фантастическое качество пищи, особенно наши молочные продукты и мясо. Поэтому мы можем здесь довольно хорошо готовить разнообразные кухни", - пишет ирландец в ответ на положительные упоминания о кухне его страны.

Индонезия

"Великолепная еда" в Индонезии стала "приятным сюрпризом" для некоторых туристов, поскольку эта кухня не очень известна за рубежом.

"[Я] жил на Восточной Яве несколько лет в сельской общине, и мне не хватает многих блюд. Также самые свежие, самые вкусные фрукты, которые я когда-либо ел", - пишет один из гостей форума.

Малайзия

Многие путешественники ездили в Малайзию с большими надеждами на кухню, но еда все равно превзошла ожидания.

"У меня были очень большие ожидания относительно еды в Малайзии, и я не мог поверить, насколько еда была лучше", - пишет путешественник.

Другой автор заметил, что лакса (острый суп с лапшой) - невероятное блюдо.

Что касается стран, которые разочаровали гостей своей кухней, то среди них в частности упоминаются такие:

Колумбия

Некоторые описывают кухню Колумбии как "ужасную".

"Не уверен, что слово "ужасный" полностью передает суть. Даже огромные тарелки мяса были пресными. Каждый вкусный обед, который я ел в Колумбии, был в неколумбийском ресторане", - добавляет другой пользователь.

Впрочем люди признают, что за исключением местной кухни, в целом Колумбия все равно стоит посещения.

Новая Зеландия

Как и Колумбия, Новая Зеландия является интересным направлением для туризма, но не гастрономического.

"Абсолютно невкусно" и "ужасно" - пишут пользователи о местной кухне.

Хотя хорошие рестораны встречаются и в этой стране, большинство заведений здесь подают "ужасную" еду, говорят путешественники.

Франция

Хотя французские блюда являются одними из немногих, которые относят к элитному клубу "высокой кухни", для путешественников может быть шоком, что подавляющее большинство заведений подает что-то весьма посредственное. Не в последнюю очередь такое впечатление складывается из-за завышенных изначально ожиданий большинства путешественников: люди думают, что каждое кафе во Франции готовит кулинарные шедевры.

"Неплохо, но хуже ожидаемого. У меня была отличная еда, но она была дорогой, поэтому лучше бы ей быть лучше", - пишет один из пользователей.

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