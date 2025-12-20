20 декабря в Украине поздравляют представителей нескольких профессий.

Дата 20 декабря является важной датой для нашей страны, поскольку мы отмечаем значимый профессиональный праздник сегодня в Украине. Международное событие этого дня призывает всех людей к единству, а по народным верованиям рекомендуется обойти дом по кругу.

Какой сегодня праздник в Украине

Многие украинцы ещё помнят, что ранее 20 декабря отмечался День милиции. В честь него поздравления принимали сотрудники правоохранительных органов. Но эта дата больше не актуальна, поскольку в 2015 милиция была ликвидирована и переформатирована в полицию.

Теперь в сегодняшнюю дату наступает День пенсионеров и ветеранов МВД. С ним стоит поздравить знакомых и близких, которые ранее работали в Министерстве внутренних дел и теперь вышли на заслуженный отдых.

Какой сегодня праздник церковный

Учителя Божьего слова Игнатия Антиохийского чтят 20 декабря в новом календаре. Его считают автором многих христианских трудов. В староцерковном календаре православных верующих праздник 20 декабря проводился в честь праведного Амвросия Медиоланского и постника Иоанна Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете проводится необычное мероприятие - Международный день солидарности людей. Он призывает человечество быть добрее друг к другу, поддерживать в трудную минуту и прощать ошибки.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День зимних прогулок, День вина сангрия, День игр, День радостной песни.

Какой сегодня праздник народный

Многие приметы дня предсказывают будущую погоду по поведению животных:

если вороны собираются в большие стаи, то надо ждать непогоды;

собака валяется в снегу - близится метель;

пауки плетут много паутины - к потеплению;

если рыба выпрыгивает из реки, будет сильный снегопад.

В народе сегодня праздник называется Оберег дома, поскольку есть интересный обычай - нужно с иконой в руках обойти здание по кругу и поклониться входной двери. Такое действие должно защитить жилище от злых сил. А еще стоит заняться уборкой и провести вечер с родственниками.

Некоторые обычаи дня появились из-за того, какой сегодня церковный праздник наступает у православных. Можно помолиться святому Игнатию о защите от недоброжелателей, снятии сглаза и благословении для знакомых, которые отошли от Бога.

Что нельзя делать сегодня

Этот день считается не очень удачным для финансовых дел. Вот почему под запретом в праздник сегодня крупные покупки, оформление сделок, одалживание денег. Также не стоит тратить все наличные из кошелька, иначе в следующем году обеднеете. Ещё один запрет касается покупки и примерки новой обуви - будут боли в ногах.

