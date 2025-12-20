Дата 20 декабря является важной датой для нашей страны, поскольку мы отмечаем значимый профессиональный праздник сегодня в Украине. Международное событие этого дня призывает всех людей к единству, а по народным верованиям рекомендуется обойти дом по кругу.
Какой сегодня праздник в Украине
Многие украинцы ещё помнят, что ранее 20 декабря отмечался День милиции. В честь него поздравления принимали сотрудники правоохранительных органов. Но эта дата больше не актуальна, поскольку в 2015 милиция была ликвидирована и переформатирована в полицию.
Теперь в сегодняшнюю дату наступает День пенсионеров и ветеранов МВД. С ним стоит поздравить знакомых и близких, которые ранее работали в Министерстве внутренних дел и теперь вышли на заслуженный отдых.
Какой сегодня праздник церковный
Учителя Божьего слова Игнатия Антиохийского чтят 20 декабря в новом календаре. Его считают автором многих христианских трудов. В староцерковном календаре православных верующих праздник 20 декабря проводился в честь праведного Амвросия Медиоланского и постника Иоанна Киево-Печерского.
Какой сегодня праздник в мире
По всей планете проводится необычное мероприятие - Международный день солидарности людей. Он призывает человечество быть добрее друг к другу, поддерживать в трудную минуту и прощать ошибки.
Остальные всемирные праздники сегодня - это День зимних прогулок, День вина сангрия, День игр, День радостной песни.
Какой сегодня праздник народный
Многие приметы дня предсказывают будущую погоду по поведению животных:
- если вороны собираются в большие стаи, то надо ждать непогоды;
- собака валяется в снегу - близится метель;
- пауки плетут много паутины - к потеплению;
- если рыба выпрыгивает из реки, будет сильный снегопад.
В народе сегодня праздник называется Оберег дома, поскольку есть интересный обычай - нужно с иконой в руках обойти здание по кругу и поклониться входной двери. Такое действие должно защитить жилище от злых сил. А еще стоит заняться уборкой и провести вечер с родственниками.
Некоторые обычаи дня появились из-за того, какой сегодня церковный праздник наступает у православных. Можно помолиться святому Игнатию о защите от недоброжелателей, снятии сглаза и благословении для знакомых, которые отошли от Бога.
Что нельзя делать сегодня
Этот день считается не очень удачным для финансовых дел. Вот почему под запретом в праздник сегодня крупные покупки, оформление сделок, одалживание денег. Также не стоит тратить все наличные из кошелька, иначе в следующем году обеднеете. Ещё один запрет касается покупки и примерки новой обуви - будут боли в ногах.