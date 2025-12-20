Как размножать рождественник в домашних условиях.

Любимые многими рождественники можно размножать как в грунте, так и в воде. Эти праздничные растения легко укореняются из черенков. Четкие пошаговые инструкции помогут сделать это успешно, пишет bhg.com.

Лучшие результаты дадут здоровые черенки и размножение растений в нужное время года. Черенки обычно лучше укореняются, если их взять, когда растения активно растут новыми листьями в конце весны. Избегайте размножения растений во время их активного цветения зимой, поскольку цветущие растения имеют меньше энергии для развития корней.

Как размножить рождественник в воде

Преимущество размножения рождественского кактуса в воде заключается в том, что вы можете видеть, как растут корни ваших черенков. Выбирайте прозрачные банки, вазы или бутылки для размножения растений и простерилизуйте контейнеры 10% раствором отбеливателя, чтобы сохранить здоровье черенков.

Видео дня

Шаг 1: Возьмите несколько стеблевых черенков со здорового растения рождественского кактуса с помощью чистых ножниц или осторожно отломите черенки пальцами. Длинные стеблевые черенки часто слишком тяжелые сверху, чтобы оставаться вертикально в банках для размножения растений, поэтому берите черенки, длина которых составляет лишь от 2 до 5 листовых сегментов.

Шаг 2: Поместите стебли в прозрачную стеклянную банку или вазу, наполненную примерно 2,5 см пресной воды. При необходимости добавьте немного чистого гравия или мелких камней, чтобы черенки держались вертикально. Убедитесь, что нижний кончик каждого стеблевого черенка погружен в воду, а затем переместите контейнер с черенками на подоконник или другое солнечное место, на яркий непрямой свет.

Шаг 3: Черенкам рождественского кактуса нужно от 6 до 8 недель, чтобы укорениться. В течение этого времени часто проверяйте черенки и поливайте воду, когда она заканчивается или становится мутной.

Шаг 4: Через несколько недель черенки должны развить маленькие, нитевидные, белые корешки. Как только эти корешки достигнут примерно 2,5 см длиной, посадите черенки примерно на 2,5 см глубиной в горшок, наполненный хорошо дренированной смесью для суккулентов и кактусов. Осторожно утрамбуйте почву вокруг черенков, чтобы они оставались вертикальными, и полейте их. Переместите ваши новые растения на яркий, непрямой свет и ухаживайте за ними, как обычно.

Как размножить рождественский кактус в грунте

Главное преимущество размножения почвой заключается в том, что вам не нужно будет пересаживать черенки позже, если вы укорените их в горшке подходящего размера.

Шаг 1: Возьмите несколько здоровых стеблевых черенков. Каждый черенок должен иметь от 2 до 5 листовых сегментов.

Шаг 2: Поместите черенки в теплое, темное место на ночь, чтобы срезанные концы стеблей образовали каллюс, что уменьшит вероятность того, что черенки загниют, когда их посадят в грунт.

Шаг 3: Посадите черенки в горшки с большим количеством дренажных отверстий. Используйте хорошо дренированную смесь для суккулентов и кактусов и закопайте каждый черенок так, чтобы нижняя половина с одним или двумя нижними сегментами листа была закопана в почву. Если вы не хотите пересаживать черенки позже, используйте достаточно большой горшок, чтобы вместить все черенки, и разместите их на расстоянии не менее 2,5 см друг от друга.

Шаг 4: Переместите черенки в горшке на подоконник, который получает яркий непрямой свет, и поливайте их умеренно, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой. Черенкам рождественского кактуса нужно примерно 6-8 недель, чтобы укорениться в почве. Это нормально, если черенки выглядят немного вялыми через несколько дней (хотя сморщивание является проблемой); избегайте чрезмерного полива, поскольку это может привести к гниению корней.

Шаг 5: Когда черенки разовьют крепкие корни, сохраните их в исходном горшке для выращивания или пересадите в отдельные контейнеры. Если вы пересаживаете черенки, выберите горшки с дренажными отверстиями и используйте смесь для суккулентов и кактусов. Посадите черенки на глубину примерно 2,5 см и хорошо полейте их, чтобы помочь растениям прижиться в новых горшках.

Больше об уходе за рождественником

Напомним, что успешный уход за этим растением включает даже навыки по фэн-шуй. Кроме выбора яркого места для стимулирования цветения, эти праздничные растения, которые олицетворяют радость и гармонию, следует разместить там, где вы хотите вызвать такие чувства. Эксперт по фэн-шуй Ханна Ян посоветовала установить рождественник в сердце дома, где собираются люди. Это может быть гостиная или место сбора семьи на обед.

Вас также могут заинтересовать новости: