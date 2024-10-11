Причина – слишком высокие налоги и сборы в местных аэропортах.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о значительном сокращении рейсов в Германию летом 2025 года.

Как пишет Daily Express со ссылкой на генерального директора Ryanair Эдди Уилсона, сокращение обусловлено высокими эксплуатационными расходами, а именно – повышением различных налогов и сборов в местных аэропортах.

В частности, авиакомпания больше не будет летать в такие города, как Дортмунд, Дрезден и Лейпциг, а также на 60% сократит количество рейсов в Гамбург и на 20% в Берлин.

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Уилсон подчеркнул, что Германия восстановила только 82% своего допандемического воздушного трафика, что является худшим показателем восстановления в Европе.

При этом он отметил, что Ryanair представила немецкому правительству "семилетний план роста", который не получил никакой реакции.

В свою очередь Федерация авиакомпаний Германии (BDF) и еще одна отраслевая группа ADV предупредили, что уход Ryanair существенно ухудшит ситуацию с авиаперевозками в стране, особенно пострадает Гамбург, планирующий в 2025 году еще больше повысить аэропортовые сборы.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что к маю 2025 года лоукостер намерен отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

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