Фототуризм может привести к тому, что эти лягушки полностью исчезнут, предупреждают ученые.

Индийский узкорот (Melanobatrachus indicus) является яркой лягушкой с окрасом, который похож на космос. Этот вид оказался под угрозой исчезновения из-за частых фотоэкспедиций, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, во время многочисленных фотоэкспедиций некоторые фотографы трогали представителей вида Melanobatrachus indicus без перчаток. Это подвергло лягушек риску стресса и заболеваний, а окружающая растительность была вытоптана, что разрушило их деликатную микросреду.

В издании поделились, что в 2020 году исследовательская группа в Западных Гатах в Индии обнаружила, что под бревнами на лесной подстилке жили до семи индийских узкоротов. Во время последующих посещений этого места в 2021 и 2022 годах ученые обнаружили поврежденную среду обитания и никаких следов лягушек.

В издании подчеркнули, что фототуризм приносит жизненно важный доход и поддержку усилиям по сохранению природы. Тем не менее, он должен осуществляться в регулируемом режиме, оказывая минимальное воздействие на природу, говорится в исследовании глобальной благотворительной организации по сохранению природы Zoological Society of London.

Кроме того, исследователи выяснили, что несколько групп фотографов посетили место обитания индийских узкоротов с июня 2020 года по апрель 2021 года. Во время фотографирования они использовали вспышки, что создавало риск обезвоживания и стресса для лягушек.

"Это печальное событие является суровым предупреждением о последствиях нерегулируемой фотографии. Хотя их окраска и редкость делают этих лягушек желанным объектом для фотографов, очень важно, чтобы те, кто желает сфотографировать этих уникальных лягушек, не способствовали их исчезновению - было бы трагической иронией, если бы стремление запечатлеть их на камеру сегодня превратило их в пережиток прошлого", - заявил герпетолог Раджкумар К. П.

Какая лягушка может прожить 30 лет без воды

Ранее эволюционный биолог Скотт Трэверс рассказал об африканской лягушке-быке. Она обитает в пустыне и способна прожить 30 лет без воды.

Когда в странах Африки к югу от Сахары прекращаются дожди, африканская лягушка-бык зарывается в землю и впадает в состояние анабиоза. Ее сердцебиение и метаболизм замедляются.

Африканская лягушка-бык способна выделять несколько слоёв кожи, которые затем затвердевают вокруг её тела - почти как биологический спальный мешок. За несколько недель эти слои накапливаются, образуя толстую оболочку, которая уменьшает потерю воды до 80%.

