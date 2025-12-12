Эти направления стремительно набирают популярность среди туристов.

Из года в год различные туристические эксперты прогнозируют, какие направления будут самыми популярными в следующем году, основываясь на целом ряде факторов.

Издание The Independent опросило опытных экспертов и профессионалов в сфере туризму, чтобы определить семь мест, которые будут самыми трендовыми в 2026 году.

1. Майорка

Компания ASmallWorld, специализирующаяся на организации путешествий класса люкс, назвала Майорку новым "модным" островом Испании и заявила, что это одно из пяти самых популярных направлений в их дискуссионном центре.

"Что отличает Майорку от других испанских островов, так это ее невероятное разнообразие. Вы получаете богемное очарование каменных деревень, оживленную атмосферу ресторанов и галерей Пальмы, а также постоянно меняющуюся береговую линию с тихими бухтами и длинными песчаными пляжами, не жертвуя при этом комфортом или стилем", – отметил гендиректор компании Зайн Ричардсон.

При этом переезды там короткие, инфраструктура хорошо развита, а местные власти уделяют внимание борьбе с чрезменым туризмом и нарушениями, добавляет он.

"Местные власти ужесточают правила в отношении прогулочных катеров, шумных пляжных развлечений и незаконной аренды, чтобы контролировать чрезмерный туризм и защищать качество жизни, что должно постепенно способствовать более спокойному и аутентичному стилю туризма, который сейчас ищут многие путешественники", – пояснил эксперт.

2. США

Несмотря на довольно агрессивную и недружелюбную политику администрации президента Дональда Трампа, 2026 году может быть успешным для США в плане туризма, ведь там запланировано много событий мирового масштаба – от 250-летия независимости страны до чемпионата мира по футболу.

Также в следующем году Штаты могут привлечь любителей наблюдать за звездами, ведь там находятся одни из лучших мест для астротуризма, включая Юту, Аризону и Айдахо.

Кроме того, ослабление доллара по отношению к фунту и более конкурентоспособные цены на авиабилеты делают отдых в США более привлекательным для британских и ирландских путешественников.

3. Мозамбик

Хотя в настоящее время поездки в северный регион Мозамбика, граничащий с разрываемой протестами Танзанией, не рекомендуются, соучредитель Original Travel Том Барбер говорит, что остальная часть этой восточноафриканской страны по-прежнему находится в списке самых популярных направлений на 2026 год.

"Они проделали потрясающую работу по сохранению природы. Там есть все: львы, слоны, буйволы, антилопы – чего только нет. Мозамбик теперь можно считать местом отдыха, сочетающим сафари и пляжный отдых. Это невероятно красиво, здесь есть удивительные острова и потрясающие возможности для дайвинга, где можно встретить китовых акул, мант, дельфинов и морских черепах", – пояснил он.

4. Кыргызстан

По словам Барбера, в этой стране Центральной Азии есть горы, возможности для пеших прогулок и верховой езды, а также невероятные виды.

В то время как столица Бишкек предлагает бурно развивающуюся гастрономическую и ночную жизнь.

5. Колумбия

Хотя многие считают Колумбию традиционным направлением для бэкпекеров, по словам Ричардсона, сейчас она становится одним из "самых вдохновляющих примеров культурного, кулинарного и творческого обновления" – и люксовые бренды наконец-то это замечают.

Не зря же Lonely Planet назвал Картахену одним из 10 лучших мест для посещения в 2026 году.

6. Южная Корея

От K-pop до корейской косметики, Южная Корея сейчас невероятно популярна, и интерес к этому направлению будет только расти.

Пока Virgin Atlantic запускает свой первый прямой рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Сеул в марте 2026 года, Lonely Planet включает крупнейший остров страны Чеджудо, расположенный в 80 километрах от материка и давно известенный как популярное место отдыха внутри страны, в свой топ направлений на следующий год. Его пляжи и пышная зелень делают это место идеальным противоядием от нескольких дней в Сеуле.

7. Грузия

"Это, безусловно, потрясающая страна, она будет популярна", – говорит Барбер.

Столица Тбилиси может похвастаться величественными широкими бульварами и мощеными улочками в историческом старом городе, а также знаменитыми серными банями. За пределами столицы находятся древние монастыри и соборы, в том числе монастырь Гелати в Кутаиси, включенный в список ЮНЕСКО.

"Все, кого мы отправляем в Грузию, возвращаются со словами, что это просто потрясающе. У них невероятная еда и старейшая в мире винодельческая промышленность", – добавляет он.

