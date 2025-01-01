В этом году итальянская столица готовится к небывалому наплыву туристов.

24 декабря 2024 года в городе-государстве Ватикане, расположенном внутри столицы Италии Рима, начался масштабный праздник Юбилей 2025 года.

Это одно из важнейших событий для Католической церкви, тема которого в этом году звучит как "Паломники надежды", проводится уже в 27-й раз. Впервые же Юбилей провели еще в 1300 году по решению Папы Бонифация VIII. Изначально праздник планировалось отмечать каждые сто лет, но в 1350 году было решено проводить Юбилеи каждые полвека, а с 1470 года – раз в 25 лет.

Поскольку Юбилей предоставляет верующим возможность стяжать полную индульгенцию для себя или для усопших, в это время в Ватикан стекается огромное количество паломников – в 2025 году ожидается, что их число привысит 30 миллионов.

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Закончится нынешний Юбилей 6 января 2026 года.

Стоит ли туристам ехать в Рим в 2025 году

Традиционно власти итальянской столицы используют Юбилей как повод провести в городе масштабную реконструкцию достопримечательностей и инфраструктуры. Именно потому туристы, приезжающие в Рим в 2023-2024 годах сталкивались с перекрытиями улиц и закрытием некоторых достопримечательностей. Теперь же гости города смогут увидеть его во всей красе – чистым, отремонтированным и украшенным.

Разумеется, этот факт наверняка вызовет у многих туристов большой соблазн поехать в 2025 году в Рим. Однако стоит понимать, что они будут такими не одни. Столица Италии в принципе уже давно страдает от чрезмерного туризма – в топ-сезон и на праздники там обычно собираются такие толпы, что возле самых популярных локаций просто непротолкнуться, а в очередях на вход в самые известные достопримечательности приходится стоять часами под палящим солнцем. Плюс не стоит забывать об огромном наплыве паломников – все это не только приведет к переполненности города, но и создаст дефицит на рынке жилья для туристов, при этом повысив цены.

Так что же это значит? Туристам стоит забыть о Риме на ближайший год?

Эксперт по путешествиям Тор Бриерли в своем блоге на Travel Off Path подробнее рассказала о плюсах и минусах посещения Рим в Юбилей 2025, а также дала несколько дельных советов, как сделать это путешествие максимально комфортным.

"Рим – одно из самых популярных направлений в Европе, и посещение Вечного города – мечта многих. Но если вы планируете посетить Рим раз в жизни, то 2025 год – идеальное время для этого", – уверяет она.

Тор поясняет, что по случая праздника город не только "начистили до блеска", но также там открыли для публики некоторые достопримечательности, обычно закрытыя для посещения.

Среди них – четыре папские базилики: Собор Святого Петра, Сан-Джованни-ин-Латерано, Санта-Мари-Маджоре и Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. В следующий раз их можно будет посетить только в 2050 году.

"Вход в главные базилики бесплатный, но вам могут понадобиться билеты для некоторых из их достопримечательностей. Например, посещение собора Святого Петра бесплатно, но вам понадобится билет, если вы хотите посетить его купол. Билет на подъем на вершину купола по лестнице стоит 17 евро", – говорит путешественница.

При этом Тор советует тем, кто планирует посетить Рим в юбилейный год, получить карту паломника, даже если они не являются католиками (сделать это можно по ссылке).

"Это бесплатный цифровой пропуск с именем владельца, и он вам понадобится для участия в основных мероприятиях Юбилея, а также для организации паломничества к Святым вратам. Эта карта действительна (и нужна) только для визитов в юбилейный год", – поясняет она.

Одновременно эксперт предупреждает, что в юбилейный год в Риме, скорее всего, будет больше народу, чем обычно, особенно в высокий сезон и во время религиозных праздников, таких как Пасха, и это стоит учитывать при организации своего путешествия.

"Поездка в начале года (январь-март) и в межсезонье (сентябрь-ноябрь) будет лучшим способом избежать очередей. Я приезжаю в конце февраля именно по этой причине", – делится опытом Тор.

Также она рекомендует заранее забронировать онлайн билеты на посещение некоторых из важнейших достопримечательностей Рима, поскольку власти города ожидают, что они с большой вероятностью будут распроданы в день или даже за несколько дней до даты посещения.

"Я уже забронировала билеты в Колизей. Я забронировал их на официальном сайте, и они стоили 18 евро с человека", – добавила путешественница, которая планирует ехать в Рим только через два месяца.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2024 года в Риме вновь открыли доступ к одной из самых посещаемых достопримечательностей города –знаменитому фонтану Треви, масштабную реконструкцию которого проводили специально к Юбилею 2025. Впрочем, в этом году будет допускаться к нему ограниченное количество туристов одновременно, также рассматривается вариант введения платы за посещение.

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