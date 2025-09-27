Пляж расположен недалеко от города Корралехо.

На Канарских островах есть пляж, где песчинки имеют очень интересный вид. Речь идет о Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура, который расположен на северном побережье острова Фуэртевентура и стал туристической аттракцией благодаря уникальной текстуре, которую чувствуют под ногами посетители пляжа. Об этом пишет Daily Mail.

"Природное явление, вызванное временем и эрозией, создало уникальный бугристый песок, который очень похож на тот, что можно найти за прилавком с закусками в кинотеатре", - отметили в материале.

Маленькие образования, которые напоминают самородки, покрывают весь пляж. Такие песчинки образовались из известковых водорослей и белого песка и растут под водой в течение тысячелетий, а волны и солнечные лучи делают их клубневидной формы.

Эти песчинки также смешаны с черным песком и вулканическими породами, которыми славятся Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки.

"Пляж расположен недалеко от города Корралехо в муниципалитете Ла-Олива, а другие пляжи вдоль того же побережья Канарских островов также имеют такой же песок.Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура стал более известным благодаря своему сюрреалистическому песку, похожему на кораллы, который стал хитом среди пользователей TikTok, чем благодаря возможности купаться, поскольку бурные воды Атлантического океана часто опасны для купания", - подчеркнули в Daily Mail.

Также здесь нет шезлонгов, ведь пляж "Попкорн" является диким зрелищем, которым можно любоваться во время пешей или велосипедной прогулки.

