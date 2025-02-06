По всему Таиланду доступно множество островов, где можна насладиться пляжным отдыхом и природой.

В первую очередь туристы, приезжающий на отдыха в Таиланд, стекаются на райский остров Пхукет. В итоге его однойменный главный город признали самым переполненным туристическим направлением в 2024 году – на одного местного жителя там приходится 118,5 туристов.

Такое перенаселение вызвало еще одну серьезную для острова проблему – Пхукет буквально захлебывается в тысячах тонн мусора, посколько его единственная свалка уже не справляется с такими объемами.

Абсолютно закономерно многие путешественники, желающие отдохнуть в Таиланде, начинают искать альтернативы самым популярным островам вроде Пхукета или Ко Самуй.

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Британская туристическая компания eShores, специализирующаяся на отдыхе класса люкс, рассказала об 11 других менее известных таиландских островах, где можно насладиться пляжным отдыхом.

Менее известные острова Таиланда без толп туристов

Острова Пхи-Пхи: бирюзовые воды, известняковые скалы, оживленная ночная жизнь и безмятежные пляжи. Ко Ланта: расслабленная атмосфера с мягким песком, скрытыми пляжами и пышным национальным парком. Ко Яо Ной и Ко Яо Яй: острова с мангровыми лесами, культурой и нетронутой красотой. Ко Панган: родина вечеринки Full Moon Party, со спокойными пляжами и пышными джунглями. Ко Самет: недалеко от Бангкока, с круглогодичной погодой и идиллическими пляжами. Ко Тао: популярное место для дайверов и любителей снорклинга с захватывающей морской жизнью. Ко Липе: естественная красота с нетронутыми берегами и близлежащими необитаемыми островами. Ко Аданг: рай для любителей природы с пешеходными тропами и множеством развлечений на свежем воздухе. Острова Сурин: удаленные тропические острова с охраняемыми рифами и потрясающей морской жизнью. Ко Чанг: походы в джунгли, водопады и тихие пляжи. Ко Пайям: неизведанные тропы с малолюдными пляжами и пышными лесами.

Как сообщал УНИАН, ранее британский туристический эксперт Рик Джордан назвал лучшее время для отдыха в Таиланде.

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