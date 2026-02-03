РФ повредила крупнейшую ТЭЦ Харькова и подстанции: в городе объявили чрезвычайную ситуацию

Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино претерпела серьезные разрушения.

В ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову и Харьковской области. В результате обстрела повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции Харьковская и Залютино.

Харьковский городской совет сообщил в Telegram со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, что в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Он рассказал, что часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино претерпела серьезные разрушения.

Также Терехов заявил, что сейчас прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. По его словам, 105 тысяч абонентов остались без отопления.

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - подчеркнул мэр Харькова.

Ранее Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что из-за вражеского обстрела в Харькове придется слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ.

"Я понимаю, насколько это трудно при двадцатиградусном морозе. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят. В связи с этим в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости – там можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить свои гаджеты. При необходимости будем оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева", - добавил мэр города.

РФ нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года - что известно

Ранее в ДТЭК сообщили, что 3 февраля россияне нанесли самый мощный удар по энергетике с начала 2026 года. Под вражеской атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии, включая ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре.

В ДТЭК отметил, что также ракетами и дронами был атакован объект компании в Одесской области. В результате атаки оккупантов тысячи людей остались без света.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов", - подчеркнули в ДТЭК.

