Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 4 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а евро - 51,04/51,036 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 февраля подорожал на 13 копеек и составил 43,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составлял 51,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,60 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 25 копеек и составлял 43,35 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составлял 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

